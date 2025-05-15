У Покровска идут ожесточенные бои. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Отмечается, что бойцы из группировки «Отважные» массово жгут танки, технику НАТО, пехоту и артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Стало известно о возможном обрушении обороны ВСУ

Ранее сообщалось, что украинская армия в день переговоров по урегулированию конфликта в Стамбуле активизировалась в Курской области. По информации Telegram-канала «Архангел спецназа», ВСУ пехотными группами начали активно атаковать российские позиции сразу на нескольких участках.

Днем ранее Минобороны России отчиталось о взятии под контроль бойцами группировки «Центр» Михайловки в ДНР. Помимо этого, 13 мая сообщалось, что военнослужащие заняли донецкую Миролюбовку.