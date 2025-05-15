Названа причина отстранения главкома Сухопутных войск России

Предыдущего главкома Сухопутных войск Олега Салюкова освободили от должности из-за возраста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 21 мая ему исполнится 70.

Командующего сухопутными войсками назначили замсекретаря Совбеза РФ

Ранее президент России Владимир Путин назначил командующего Сухопутными войсками Олега Салюкова заместителем секретаря Совета Безопасности России. Его кресло занимал Александр Масленников — Путин назначил его на должность 26 марта 2025 года.

В январе 2023 года экс-министр обороны Сергей Шойгу назначил Салюкова заместителем командующего объединенной группировкой войск спецоперации на Украине.