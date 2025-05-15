Военкор: назначен новый командующий Сухопутными войсками ВС РФ

В России назначили нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил. Как пишет в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок, им стал генерал-полковник Андрей Мордвичев.

«Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен новым главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ», — сообщил журналист.

15 мая президент РФ Владимир Путин освободил главкома Сухопутных войск РФ Олега Салюкова от занимаемой должности и назначил его заместителем секретаря Совета безопасности России.

Салюков был главкомом Сухопутными войсками с 2014 года. Все эти годы он командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе тем, который состоялся 9 мая 2025 года.

Мордвичев до сегодняшнего дня был командующим войсками Центрального военного округа. Также он командовал 8-й армией и руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь в ходе СВО.