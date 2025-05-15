СМИ: США могут извлечь выгоду, если отправят Украине списанные танки M10 Booker

США могут извлечь выгоду, если отправят Украине списанные танки M10 Booker. Об этом сообщает издание 19FortyFive.

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Как отмечает источник, в распоряжении США имеется около 80 танков M10 Booker. В недавнем времени они были сняты с вооружения, но их могут отправить на Украину, чтобы пополнить бронетанковые силы ВСУ. При этом, по мнению автора издания, США могут извлечь из этого собственную выгоду — использование M10 Booker в условиях реального боя может помочь американским конструкторам.

«Хотя M10 Booker постепенно выводится из эксплуатации, реальные боевые данные из Украины могут дать ценную информацию о его эффективности. Отправка Booker на Украину предоставит конструкторам ценные данные, которые могут повлиять на создание более совершенных транспортных средств в будущем. “Легкий танк” столкнется с боевыми условиями на пересеченной местности против новейших российских противотанковых систем. Это даст производителям ценную информацию о том, что работает, а что не работает для более легких систем», — сообщает издание.

Впрочем, автор также подчеркивает, что отправка М10 усложнит логистику и систему обучения Украины, поскольку этот танк использует новую для ВСУ платформу. Кроме того, боевая машина отличается относительно легкой броней, что также вызывает опасения по поводу ее выживаемости.