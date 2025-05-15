Соседняя с РФ страна экстренно начала проверки нескольких сотен военных самолетов

Военно-воздушные силы Японии начали экстренные проверки безопасности всех своих почти 200 военных учебных самолётов. Решение было принято после того, как одна из таких воздушных машин потерпела крушение через несколько минут после взлёта. И это была лишь одна из целой серии аналогичных катастроф за последние годы.

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Учебный самолёт Т-4, принадлежавший Воздушным силам самообороны Японии (JASDF), на борту которого находились двое военнослужащих, врезался в водохранилище в среду, спустя несколько минут после взлёта с авиабазы Комаки в центральной японской префектуре Айти.В четверг следователи продолжали операцию по поиску пропавшего самолёта и двух членов экипажа.

Военные объявили, что начали экстренные проверки всех оставшихся 196 учебных самолётов, размещённых на базах JASDF по всей стране.

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Начальник штаба ВВС Хироаки Учикура сообщил журналистам в среду, что их работа была приостановлена после крушения, и они останутся на земле до тех пор, пока не будет установлена причина и не будут завершены проверки безопасности.

Эта катастрофа, отмечает Associated Press, стала последней в целой серии подобных инцидентов за последние годы и произошла в то время, когда Япония встала на рельсы ускорения наращивания военной мощи. Спешка военных вызвала опасения, что финансирование вооружений может оказаться приоритетнее мер безопасности.

Разбившийся самолёт Т-4 с авиабазы Нютабару в южной префектуре Миядзаки эксплуатировался 36 лет. Он не был оснащён речевым самописцем или регистратором полётных данных, что стало препятствием для расследования катастрофы.

Министр обороны Гэн Накатани в четверг объявил о планах скорейшего оснащения учебно-тренировочных самолётов оборудованием для записи голосовых и полётных данных.

В четверг JASDF заявили, что самолёт столкнулся с проблемой, когда он достиг высоты 1200 метров примерно через минуту после взлёта. Агентство новостей Kyodo сообщило, что управление воздушным движением не получало никаких сообщений от T-4 о чрезвычайной ситуации.

По данным силовых структур, борт пропал с радаров через две минуты после вылета и рухнул в водоём под названием Ирука-Понд, примерно в 10 километрах к северо-востоку от авиабазы.

Очевидцы сообщили национальной телерадиокомпании NHK, что в момент крушения они услышали громкий звук, похожий на раскат грома. Возле водохранилища были обнаружены обломки. Предположительно, фрагменты принадлежали тому самому самолёту. Также на месте катастрофы было найдено спасательное оборудование и шлемы членов экипажа.