Современные серийные северокорейские танки показали на учениях

Современные серийные северокорейские танки, известные как "Чонма-216", были представлены на полигоне 60-го учебного корпуса столичной обороны во время посещения лидером КНДР этого объекта Корейской народной армии.

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Боевые машины имеют ходовую часть с шестью парами опорных катков. Считается, что мощность их более совершенных двигателей превышает тысячу лошадиных сил, что улучшает характеристики подвижности.

Корпус и башня получили многослойное бронирование, установлена усовершенствованная система управления огнем, повышена огневая мощь. Характерной особенностью является наличие 14,5-мм зенитного пулемета КПВТ.

Танки двигались на большой скорости, форсировали водные преграды, ставили аэрозольные завесы и точно поражали различные цели.

В настоящее время в КНДР освоено производство образца нового поколения, имеющего еще более высокие характеристики, на котором предусмотрен комплекс активной защиты.