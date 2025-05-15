Россия отправила на переговоры жесткого критика Трампа

В состав российской делегации для переговоров в Стамбуле вошли два представителя силовых ведомств Российской Федерации. Если за плечами у отвечающего за международные отношения замминистра обороны России Александра Фомина уже есть «стамбульский» опыт (он входил в команду переговорщиков в 2022 году), то глава Главного управления Генштаба (бывшее Главное разведуправление — ГРУ ГШ) вице-адмирал Игорь Костюков отправился туда впервые.

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Присутствие за столом переговоров такой фигуры, как Костюков, который неоднократно критиковал авантюры Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, станет сигналом для США: Россия адекватно оценивает интересы американской стороны в данном переговорном процессе и не поступится своими интересами.

Напомним, на переговорах в Стамбуле кроме помощника президента России Владимира Мединского и замминистра иностранных дел России Михаила Галузина нашу страну представят замминистра обороны России Александр Фомин и начальник ГУ ГШ Игорь Костюков.

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Для Александра Фомина это уже не первая поездка в Стамбул в качестве переговорщика по урегулированию украинского конфликта. А вот глава Главного управления Генштаба Игорь Костюков в качестве переговорщика, несмотря на колоссальный опыт в том числе в дипломатии, за столом переговоров с украинской стороной окажется впервые.

Известно, что военную карьеру Костюков начал в военно-морском училище, после чего продолжил образование в Военно-дипломатической академии Минобороны РФ, специализирующейся на подготовке военных дипломатов и сотрудников военной разведки.

В 2004 году Костюков был назначен военным атташе в посольстве России в Греции. Традиционно этот пост доверяют офицерам с большим опытом работы в разведке. В декабре 2018 года Костюков возглавил Главное управление Генштаба, которое больше известно как Главное разведывательное управление (ГРУ), став первым представителем Военно-морского флота на этом посту.

Отмечается, что его опыт оперативной и дипломатической работы сыграл ключевую роль при назначении на эту должность. В этот период Костюков принимал участие в координации военных операций, в том числе в Сирии.

За целый ряд сложных и опасных операций он был награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу», орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Так, известно, что Костюков стал одним из «отцов» уникальной логистической операции «Сирийский экспресс». Операция была проведена настолько блестяще что западные разведки, несмотря на агентурную сеть и спутниковое слежение, не смогли засечь переброску российской техники и военного контингента на территорию базы Хмеймим.

Известно, что в 2020 году Костюков также занимался обеспечением безопасности Владимира Путина во время его поездки в Сирию. Вице-адмирал признавался, что гарантировать безопасность президента в неспокойном регионе было очень сложной задачей.

«У нас не было права на ошибку, не то, что на ошибку, а на малейший сбой», – подчеркнул в интервью Костюков, добавив, что в ходе подготовки визита Путина «был предельно сужен круг лиц, привлеченных к операции».

Костюков известен как жесткий критик политики Вашингтона, за что дважды фигурировал в санкционных списках. США обвинили его в подрыве демократии в США и во вмешательстве в американские выборы 2016 году.

Одновременно с внесением фамилии Костюкова в санкционные списки вице-адмирал выступил на VII Московской конференции по международной безопасности. Это стало одним из самых известных публичных выступлений высокопоставленного российского офицера. Тогда он буквально разнес международную политику США, заявив, что Трамп и его администрация стремятся получить преференции в экономической области, используя силовые методы. Он открыто заявил, что США провоцируют обострение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, называя в доктринальных документах Россию и Китай своими геополитическими соперниками.

С началом спецоперации на Украине ведомство Костюкова столкнулось с самым крупным вызовом. Известно, что вице-адмирал лично курировал вывод и обмен российских разведчиков по линии ГРУ. Вместе со специалистами по оперативному легендированию он, рассказывают военные эксперты, разработал «нетривиальные формы оперативного прикрытия», которые позволили российской военной разведке кратно нарастить усилия после нанесённых ударов по легальных резидентуре.

Еще один представитель силового блока, который будет участвовать в переговорном процессе - Александр Фомин. Это видная фигура в российском Министерстве обороны, отвечающая за международные связи. В 2022 году он участвовал в переговорах с украинской делегацией.

В должности замминистра обороны в его обязанности входит поддержание международного военного взаимодействия и координация с вооруженными силами других государств.

Александр Фомин закончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, где получил квалификацию переводчика. Как известно, главная специализация этого военного вуза — подготовка разведчиков. Военная служба началась в 1977 году и продолжалась до 1993 года, после чего он начал карьеру в области военно-технического сотрудничества. С 1994 года Фомин занимал различные руководящие должности в организациях, занимающихся экспортом военной продукции, в том числе возглавлял Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). На этих постах он приобрел ценный опыт в проведении переговоров и развитии долгосрочных международных отношений.

С 31 января 2017 года Фомин является заместителем министра обороны Российской Федерации.

Фомин имеет степень кандидата технических наук и является государственным советником Российской Федерации 2-го класса. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997), ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009), ордена Дружбы (2007) и ордена Почета (2014).

Замминистра обороны свободно владеет португальским, испанским, английским и креольским языками.