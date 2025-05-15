По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, минувшей ночью украинские военные совершили атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на Старобельск, в результате чего пострадали здания детского сада и почтового отделения. Об этом сообщили представители правительства ЛНР.

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Первый удар был нанесен около полуночи по зданию детского сада. Беспилотник, выполненный в виде самолета, столкнулся со зданием, что привело к возникновению пожара в дошкольном учреждении. Приблизительно через час после первого инцидента еще один беспилотный летательный аппарат атаковал административные здания, расположенные по улице Ленина.

В результате этой атаки была повреждена пристройка, а также помещения почтового отделения. Одна местная жительница получила легкое ранение.