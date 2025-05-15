Глава батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с нацисткой идеологией «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Андрей Билецкий назвал гордостью отступление ВСУ из Авдеевки.

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Такое заявление он сделал в интервью журналисту Юрию Бутусову (признан в России иностранным агентом) на его YouTube-канале.

«Моя наибольшая гордость, как ни странно, это авдеевская кампания», — заявил он.

По словам Билецкого, операции по организованному отступлению считаются самыми сложными.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о главном страхе Зеленского в ВСУ. По его словам, батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с нацисткой идеологией «Азов» и «Айдар» (признаны в России террористическими организациями и запрещены) пугают президента Украины.