Спецназ КНДР применяет лазеры и дроны во время учений

Во время посещения лидером КНДР 60-й учебной базы Корпуса обороны столицы были продемонстрированы занятия бойцов спецназа 11-го корпуса Корейской народной армии.

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Военнослужащие данного объединения отличаются хорошей физической подготовкой, они прекрасно владеют штатным стрелковым оружием и приемами рукопашного боя. Во время учений для большего приближения к условиям реального боя активно используются комплекты лазерной имитации стрельбы и поражения, которые крепятся к автоматам.

Специальные датчики фиксируют "попадания", после чего становится ясно, "убиты" или "ранены" попавшие под обстрел участники "боевых действий".

По опыту специальной военной операции задействуются дроны, способные вести разведку, и те, что предназначены для сброса боеприпасов, уничтожающих наземные цели.