Президент Ирана высказался о двойных стандартах США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США не могут называть себя миротворцами, поскольку отправляют в страны Ближнего Востока свое оружие. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Во время визита в Керманшах политик прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа, который обвинил Иран в нестабильности в регионе, в том числе и в гуманитарном кризисе в секторе Газа. Он усомнился в достоверности таких слов.

«Они обвиняют нас в том, что мы являемся источником отсутствия безопасности, в то время как они убили 60 000 женщин и детей в секторе Газа под бомбардировками и лишили этих беззащитных людей воды и лекарств? Кто на самом деле является источником угрозы?» — спросил Пезешкиан.

Президент Ирана подчеркнул, что Иран выступает за мир и человеческое достоинство и противопоставляет себя тем, кто поставляет оружие в регион, заявляя о своем стремлении к миру. Он добавил, что такие действия Соединенных Штатов подталкивают страны Ближнего Востока к войне.