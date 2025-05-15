ВСУ обстреляли храм в Глушковском районе Курской области

Украинские войска атаковали храм Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Теткино Глушковского района Курской области.

Об этом ТАСС сообщил глава района Павел Золотарев.

"Да, к сожалению, ВСУ обстреляли храм в поселке Теткино Курской области. Больше подробностей у меня пока нет", - сказал собеседник агентства.

Волонтер Алексей Золотарев рассказал ТАСС, что храм был построен относительно недавно. В нем уже проводились богослужения, но на территории церкви еще не были закончены работы по благоустройству.

Глушковский район не был оккупирован ВСУ во время вторжения в Курскую область. При этом территория неоднократно попадала под обстрелы и атаки, в Теткино зафиксированы сильные повреждения. Граничит c Рыльским, Кореневским районами Курской области, а также с Украиной. Глушковский расположен на юго-западе относительно районов Курской области, которые были оккупированы ВСУ.