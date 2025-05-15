Белоусов поздравил военных с освобождением населенного пункта Торское в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с освобождением от украинских оккупантов населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики.

Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.

«Белоусов поздравил командование и личный состав... с успешным выполнением боевых задач и освобождением от неонацистов населённого пункта Торское», — указывается в сообщении.

Министр отметил стойкость, упорство, мастерство и выучку российских военных.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённые пункты Торское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.