Стало известно, из какого оружия в зоне СВО уничтожили танк AMX-10RC

По данным СМИ, в Херсонской области наши военнослужащие вывели из строя французский танк AMX-10RC.

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Как утверждает командир с позывным Лютый, эта колёсная боевая машина была ликвидирована при помощи использования дрона-камикадзе.

По словам Лютого, инцидент произошел в окрестностях Берислава. Он также отметил тенденцию, что украинская сторона на данном направлении отказалась от своей техники, переключившись на образцы западного производства, в частности французского.

По его информации, там были замечены и "Бредлики" ( БМП Bradley), однако и они были уничтожены.