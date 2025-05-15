Украинская разведка впервые показала новейшие морские дроны

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины впервые представило новые морские дроны. Об этом сообщает Telegram-канал агентства УНИАН.

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На организованной ГУР презентации показали несколько дронов Magura. К ним отнесли Magura V5, оснащенный боевым пулеметным модулем Magura V7, а также дрон-ракетоноситель Magura V7. Последний, по словам представителей ведомства, стал известен тем, что уничтожил боевой самолет.

Также в ГУР раскрыли мультифункциональную платформу Magura V6P. На презентации рассказали, что за последние два года с помощью морских дронов удалось поразить якобы 17 морских и воздушных целей. В том числе, 15 из 17 целей были полностью уничтожены. Украинское Минобороны оценило ущерб от действий морских беспилотников в полмиллиарда долларов.

В начале мая авторы Telegram-канала Aviahub заявили, что российские истребители Су-34 смогли успешно поразить украинские морские дроны при помощи кассетных авиабомб. Специалисты отметили, что беспилотники топили с самолетов «как в учебном тире».