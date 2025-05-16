Трамп мог ошибиться, заявляя о модернизации F-35 до F-55

Президент США Дональд Трамп заявил о разработке нового истребителя F-55, однако эксперты указывают на допущенную им путаницу в высказываниях. Об этом сообщает портал Defense One.

"Мы также рассматриваем [создание] улучшенной версии [истребителя] F-35. Я думаю, мы назовем ее F-55, но у нее будет два двигателя, потому что у F-35 один двигатель. Мне не нравятся одномоторные самолеты", - приводит издание слова американского лидера на пресс-конференции на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.

По мнению экспертов в области обороны, отметил Defense One, президент, вероятно, смешал несколько существующих программ: об истребителе шестого поколения F-47, модернизации F-35 и F/A-XX. Издание напоминает, что за несколько недель до выступления Трампа компания Lockheed Martin действительно заявила о планах по модернизации истребителя F-35, однако речь шла исключительно об усовершенствовании авионики и сенсорных систем, без изменений в конструкции или увеличения числа двигателей. Некоторые эксперты предполагают, что президент мог иметь в виду двухдвигательный истребитель шестого поколения F-47. Указывается, что объединенное управление программы F-35 и Управление министра обороны переадресовали возникающие вопросы вопросы в Белый дом, который не предоставил комментариев.

Ранее Трамп предоставил американской аэрокосмической корпорации Boeing контракт на разработку истребителя следующего поколения по программе NGAD (Next Generation Air Dominance), который получил наименование F-47. Президент США подчеркнул, что разработка нового истребителя идет давно, а испытательные полеты экспериментальной модели выполняются уже пять лет. Он выразил уверенность в том, что новый истребитель будет "существенно превосходить" по своим возможностям авиатехнику, стоящую на вооружении других стран.