Кузьмич — мопс с душой солдата: как хвостатый поддерживает бойцов в зоне СВО

Мопс по кличке Кузьмич стал талисманом российского подразделения, которое участвует в специальной военной операции. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Народный фронт, пес всюду сопровождает своего хозяина с позывным Пашай.

До начала спецоперации у бойца был мопс, с которым пришлось расстаться из-за отправки в зону военных действий. Мужчина скучал по питомцу и не смог упустить возможность взять месячного щенка из села Маньково-Калитвинское Ростовской области. Кузьмич влился в коллектив и стал душой подразделения — мопс сопровождает военных на боевых задачах, ходит с ними в баню и катается на квадроцикле.

«Этот хвостатый боец — доказательство, что даже в тяжелейших условиях есть место доброте, верности и поддержке, поднимающей боевой дух!» — подчеркнули в Народном фронте.

Сам Пашай находится в зоне СВО с самого начала. За это время он получил ранение и был награжден медалью «За отвагу». Боец признался, что Кузьмич скрашивает военные будни и дарит тепло.