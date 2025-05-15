ВСУ применяет под Кременной в ЛНР мины, замаскированные под грибы

ВСУ начали применять в лесополосах под Кременной в ЛНР мины, замаскированные под грибы. Устройства представляют угрозу для населения.

С таким предупреждением в своем Telegram-канале выступил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

"Хочу обратиться к каждому из вас [жителей] с важным предупреждением. В администрацию округа поступила информация о том, что противник применяет грибы-мины в лесополосах и лесистой местности. Эти устройства могут выглядеть как обычные предметы, но на самом деле представляют собой серьезную угрозу", - написал Третьяков.

Он призвал жителей воздержаться от посещения лесов и лесополос, ни в коем случае не трогать подобные объекты, это может привести к фатальным последствиям.

В марте МВД по ЛНР призвало жителей региона ограничить пребывание в прифронтовых городах Лисичанск, Сватово и Кременная из-за участившихся ударов со стороны ВСУ.