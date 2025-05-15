ВСУ ударили по курской больнице перед началом переговоров в Стамбуле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Теткино Курской области перед началом русско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пострадавших при атаке нет, однако здание, в котором располагалось медицинское учреждение, полностью разрушено.

Помимо того, противник ударил по мосту через реку Снагость в селе Коренево. По данным авторов канала, объект планируют оперативно восстановить.

В ночь на четверг, 15 мая, над российскими регионами уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата. Днем ранее системы противовоздушной обороны за ночь сбили над регионами 12 украинских дронов.