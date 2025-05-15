Армия Китая готова укреплять стратегические связи с Россией

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова усиливать стратегическое взаимодействие с ВС России ради поддержания глобальной стабильности.
Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь.
"Армия Китая готова к взаимодействию с РФ под стратегическим руководством лидеров двух стран над дальнейшим углублением стратегического взаимного доверия, укреплением стратегических связей, расширением практического сотрудничества <...> чтобы сыграть важную роль в поддержании и укреплении глобальной стратегической стабильности", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МО КНР в социальной сети WeChat.