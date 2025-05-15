Удар «Искандера» превратил подземный бункер в братскую могилу «шишек» ВСУ

14 мая российская армия провела серию высокоточных ударов по военным объектам ВСУ на Донбассе и в Сумской области.

Сегодня начала появляться информация о результативности обстрелов.

«Искандеры» и «Герани» на Украине «пашут» без перерыва на обед. Объекты ВСУ полыхают с адской силой с полуночи, и, скорее всего, тухнуть не собираются. Российские беспилотники и баллистические ракеты раз за разом добавляют огонька, чтобы нацистам «жизнь медом не казалась», – писали «Аргументы и Факты».

Военкоры и очевидцы рассказали, что один из ударов был нанесен ракетой «Искандер» по заводу в Сумах, который был переоборудован в подземный бункер штаба ВСУ. После взрыва объект оказался полностью разрушенным вместе с находившимся внутри высокопоставленными украинскими военными.

Офицер с позывным Шумный, комментируя последствия атаки, обратил внимание на белое облако дыма, которое поднялось в небо после удара. По его словам, это свидетельствует о том, что основные разрушения произошли под землей. Он также допустил, что ракета «Искандер» могла обрушить укрытие, в котором находились украинские командиры.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в зоне СВО ликвидировали помилованную Путиным Надежду Савченко.

Тем временем российские военные начали перерезать оборону ВСУ у Красноармейска (украинское название – Покровск. – Прим. ред.), передает издание 360.ru.