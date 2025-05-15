«Борьба потеряла смысл»: рядом с Россией завершилась 40-летняя война

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) 12 мая объявила о самороспуске. Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что продолжение вооруженной борьбы было бессмысленным для РПК, и допустили уступки курдам со стороны Турции.

Решение о самороспуске было принято по итогам 12-го съезда РПК. Делегаты съезда пришли к выводу, что благодаря борьбе партии курдскую проблему теперь можно решить демократическим путем. РПК была создана в 1974 году, а с 1984-го организация вела вооруженную борьбу против властей Турции.

Руководство Турции приветствовало решение РПК. В то же время глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что одного лишь разоружения недостаточно. Анкара требует полной ликвидации разведки РПК. А пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что ликвидировать необходимо не только турецкое отделение РПК, а вообще все курское подполье, в том числе в Сирии и Ираке.

В Анкаре подчеркнули, что курды не получат автономии. Также турецкие власти не пояснили, прекратятся ли операции против РПК в Сирии.

Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов заявил РИА Новости, что к решению о самороспуске РПК привели события не только в Турции, но и в соседних странах. Он отметил, что в Ираке уже есть курдская автономия - Курдистан, а в Сирии продолжаются переговоры по этому вопросу.

«Вероятно, Дамаск уступит, так как захочет добиться единства страны малой кровью. В Турции об автономии речь не идет, юридически ее точно не будут закреплять. Но фактически курды могут получить в управление определенные территории», - считает эксперт.

Он отметил, что за последние десятилетия у курдов в Турции появилось больше прав: курдский язык разрешили изучать в школах и появилось курдское телевидение. Образцов добавил, что в какой-то момент деятельность РПК стала мешать защите прав курдов и развитию демократии в Турции, так как власти обвиняли оппозицию в сговоре с террористами.

Политолог Икбаль Дюрре также заявил, что решение о роспуске РПК давно назрело. Он напомнил, что турецкая армия вытеснила курдов на север Ирака, лишив их возможности вернуться.