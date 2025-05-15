Российские войска заблокировали группировку ВСУ под Константиновкой

В районе села Старая Николаевка на Константиновском направлении ДНР фактически заблокирована крупная группировка ВСУ, рассказал ТАСС военный эксперт Ян Гагин.

Как отметил эксперт, в районе Старой Николаевки фактически блокированы все пути отступления для ВСУ, как и сама группировка боевиков.

По словам Гагина, противник пытался деблокировать этот участок, однако у него ничего не вышло — ВСУ лишились возможности пополнения оружия, провизии и ротаций.

«Традиционно, у каждого из них будет выбор — 200, или плен», — заключил эксперт.

Ян Гагин до этого заявил, что взятие Котляровки в ДНР позволяет ВС России держать на огневом контроле село Новопавловка в Днепропетровской области.