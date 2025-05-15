В преддверии переговоров в Стамбуле ситуация для ВСУ на линии боевого сопротивления продолжает ухудшаться.

Так, главком Сырский представил Владимиру Зеленскому доклад о провалах на фронте. Глава киевского режима признался в этом во время вечернего эфира.

«Особенно тяжелы Покровское направление, другие направления в Донецкой области», – приводит телеканал «Царьград» слова Зеленского.

Он добавил, что на Красноармейском направлении (российское наименование Покровска. – Прим. ред.) происходит сотни боев ежедневно. Киевский лидер заявил, что не знает, сколько еще будут продолжаться боевые действия – все зависит от мирных переговоров.

Напомним, сегодня в Стамбуле должна состояться встреча представителей Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – глава Офиса президента Андрей Ермак.

Тем временем в Верховной раде Зеленскому предрекли провал на переговорах с Россией, передает издание 360.ru.