Небольшое село Юнаковка в Сумской области стало местом ожесточенных боев, так как переход его под контроль российских военных может создать серьезные проблемы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Что происходит в зоне спецоперации, разбирался «Царьград».

Наступление российских военных в этом районе проводится для создания безопасной буферной зоны и пресечения провокаций со стороны ВСУ. А одним из ключевых населенных пунктов сейчас является Юнаковка, отмечает издание.

«В районе Юнаковки наши военные ведут наступательные действия в комплексе с наступлением в направлении Садков. Почему это столь важно? Потому что географически мы отсекаем и ограничиваем широту действия ВСУ и закрываем их в жесткие рамки возможных наступательных и контранаступательных действий», - пояснил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, Юнаковка является очень маленьким населенным пунктом, «который иногда трудно отыскать на карте», однако «сейчас о нем говорят практически все».

При этом, по данным разведки, которые приводит издание, украинские войска ведут серьезную подготовку к масштабным боям, чтобы удержать контроль над Юнаковкой, которая является крупным логистическим центром. Также ведется возведение укреплений не только в Сумском районе, но во всей области.

Ранее стало известно, что ВСУ разместили у линии фронта на южнодонецком направлении крупную группу иностранных наемников. Все они принимают участие в боевых действиях в составе 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.