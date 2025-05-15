Бойцы ВС РФ два месяца провели в тылу ВСУ, собирая разведданные

Российские военнослужащие на покровском направлении провели около двух месяцев в глубоком тылу украинских войск, не выдавая себя и собирая данные о перемещениях противника. Об этом сообщил РИА Новости один из бойцов 60-й отдельной мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии с позывным "Вайс".

По его словам, группе была поставлена задача провести операцию глубинной разведки: скрытно проникнуть за линии ВСУ, закрепиться на местности и передавать командованию информацию о силах и передвижениях противника. Все это время бойцы оставались незамеченными и не открывали огонь, даже в тех случаях, когда украинские солдаты проходили вблизи — всего в 50 метрах.

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"Вайс" также сообщил, что при продвижении вглубь территории их группа подверглась атаке со стороны вражеских дронов-камикадзе. Один из бойцов получил ранение в руку, но продолжил выполнение задачи. Командование регулярно отправляло помощь с воздуха: дроны сбрасывали бойцам воду, продукты, одежду и медикаменты. Как отметил военнослужащий, благодаря их наблюдениям удалось вовремя предупредить о передвижении вражеской техники — оборона была готова заранее, а цели успешно подавлялись.