Алаудинов назвал причину гибели большинства пленных солдат ВС

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью РИА Новости заявил, что большинство пленных украинцев погибли от атак ВСУ во время эвакуации с линии боевого соприкосновения.

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Пленных украинских военных было бы в разы больше, если бы формирования ВСУ всегда не ставили целью уничтожить именно тех бойцов, которые вообще хотели или сдались в плен, поделился своей точкой зрения российский генерал.

Командир «Ахмата» отметил, что эвакуация с фронта пленных стала гораздо более сложной задачей, чем непосредственное пленение, и добавил, что военнослужащие ВС РФ все равно идут на эвакуацию, несмотря на высокие риски.

Ранее Алаудинов рассказал о планах вооруженных сил Украины по захвату района в Курской области. По его словам, ВСУ пытались захватить Глушковский район региона для того, чтобы впоследствии использовать это во время переговоров.