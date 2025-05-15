Британия и ФРГ хотят вместе создать высокоточное оружие

Великобритания и Германия захотели совместно создать высокоточное оружие, сообщает Reuters со ссылкой на правительство Британии.

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«Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие «глубокого точного удара» с дальностью более 2000 километров (1242 мили)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект основывается на обязательстве двух стран, принятом в 2024 году. Тогда Лондон и Берлин подписали двусторонний оборонный пакт и подчеркнули необходимость для Европы иметь возможность защитить себя от любой эскалации войны на Украине.

Заявление британского правительства не содержит детали относительно сроков реализации проекта или его бюджета.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна намерена использовать все финансовые возможности для того, чтобы сделать немецкую армию самой сильной в Европе с обычным вооружением.

Ранее эксперт раскрыл замысел ЕС, настаивающего на 30-дневном перемирии.