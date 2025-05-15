Атакованный эстонскими войсками танкер прибыл в российский порт

Танкер Jaguar, атакованный эстонскими военными, благополучно прибыл в порт Приморска. Об этом «Известиям» сообщили информированные источники.

На борту судна находится 21 человек, включая четверых россиян, а также граждан Индии и Мьянмы. Капитан танкера — гражданин Индии.

Инцидент произошел вечером 14 мая, когда Военно-морские силы Эстонии при поддержке польской авиации предприняли попытку задержания Jaguar в международных водах.

Судно под флагом Габона направлялось в российский порт и собиралось заходить в территориальные воды Эстонии. После отказа экипажа выполнять требования военные попытались остановить танкер тараном, а также попытались высадить десант с вертолетов.

Для защиты гражданского судна в операцию был включен российский истребитель Су-35, что позволило предотвратить дальнейшую эскалацию. В результате Jaguar продолжил путь и достиг пункта назначения без серьезных повреждений.