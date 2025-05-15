Раскрыты подробности освобождения Миролюбовки в ДНР

Российские бойцы в Миролюбовке прорывались к позициям ВСУ мелкими группами
Штурмовики армии России при освобождении Миролюбовки в ДНР мелкими группами прорвались к позициям украинских военных.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«Преодолевая открытую местность под артиллерийским огнём и атаками вражеских дронов, российские бойцы мелкими группами прорвались к вражеским позициям», — заявили представители оборонного ведомства.
Наступлению предшествовала артиллерийская подготовка и нанесение авиаударов по украинским укреплениям.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике.