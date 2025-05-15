Российские бойцы в Миролюбовке прорывались к позициям ВСУ мелкими группами

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Штурмовики армии России при освобождении Миролюбовки в ДНР мелкими группами прорвались к позициям украинских военных.

Раскрыты подробности освобождения Миролюбовки в ДНР
© РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Преодолевая открытую местность под артиллерийским огнём и атаками вражеских дронов, российские бойцы мелкими группами прорвались к вражеским позициям», — заявили представители оборонного ведомства.

Наступлению предшествовала артиллерийская подготовка и нанесение авиаударов по украинским укреплениям.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике.

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