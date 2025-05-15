Уровень безопасности Крыма значительно возрос по сравнению с началом специальной военной операции. Полуостров на данный момент полностью защищен от наземных угроз со стороны Украины. Об этом ТАСС сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Наши военные и спецслужбы принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность. Можно с уверенностью сказать, что Крым полностью защищен с суши, никакая "наземная операция", о которой время от времени говорят украинские "говорящие головы", невозможна", — сообщил Аксенов.

Он также подчеркнул, что качество защиты полуострова сегодня намного выше, чем три года назад. По его словам, система противовоздушной обороны в регионе функционирует на высоком уровне. Все подразделения вооруженных сил и сотрудники ФСБ действуют эффективно.

Подразделения территориальной обороны "Барс-Крым" в сотрудничестве с Министерством обороны России и другими силовыми структурами регулярно проводят учения, добавил руководитель республики. До этого глава полуострова сообщил, что не считает необходимым придавать большого значения возможному признанию США и другими западными странами российского статуса полуострова, поскольку Крым уже 11 лет успешно развивается и без такого признания.