Команда ученых НАСА во время тестового использования новой радарной системой над северной Гренландией обнаружила в толще ледового покрова комплекс поселений, соединенных сетью тоннелей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Выяснилось, что это заброшенная военная база США Кэмп Сенчури. Она была построена во времена Холодной войны в рамках плана Пентагона «Ледяной червь» по строительству сети пусковых установок для ядерных ракет. На этом объекте могли размещаться до 600 зарядов.

В 1967 году военные пришли к выводу, что местный лед не подходит под их задачи, и от базы отказались. С годами ледяной покров над Кэмп Сенчури постоянно нарастал, и сейчас остатки бызы замурованы под 30 метрами замерзшей воды.

В середине 20 века у США в Гренландии было 17 баз, там размещались около 10 тысяч солдат. Сейчас на датском острове осталась только космическая база Питуффик. 11 апреля Пентагон отправил в отставку командира этой базы полковника Сюзанну Мейерс с формулировкой «утрата доверия».

6 января российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что Соединенные Штаты создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35. Российский дипломат также отметил, что база Питуффик в настоящее время модернизируется.