Актеры Торсуевы назвали себя генералами казачьего подразделения

Советские и российские актёры Юрий и Владимир Торсуевы, прославившиеся ролью в фильме «Приключения Электроника», поделились подробностями своего участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Братья заявили, что посещают зону боевых действий в статусе генералов казачьего формирования.

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«Есть различные казачьи подразделения, формирования, которые выполняют абсолютно различные задачи — и боевые, и гуманитарные, и информационные, и так далее, и так далее. Что касается нас, то мы с братиком генералы в казачьем подразделении», — пояснил Юрий Торсуев в интервью RTVI.

Он добавил, что вместе с Владимиром регулярно находятся на передовой в рамках СВО, выполняя поручения военного командования. Владимир, в свою очередь, назвал брата хорошим командиром и бойцом в эфире программы «Легенда».

Актёры признались, что вынуждены были прервать общение с родственниками, проживающими на Украине, ради их безопасности. Они пообещали, что после освобождения Киева разыщут близких и расцелуют их.