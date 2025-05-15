Столкновения в Триполи начались после убийства командира Абдельгани аль-Кикли

Тревожное ожидание и непонимание - такие настроения сейчас у ливийцев после столкновений, которые произошли в западной столице страны - городе Триполи. Корреспондент "РГ" на месте пытался разобраться, что же все-таки случилось.

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Все началось внезапно. Городской шум разорвала трескотня ожесточенной перестрелки. Все подумали, что это очередные разборки между вооруженными группами, но все оказалось сложнее.

"В Ливии вспыхнула гражданская война. В столице слышны выстрелы, МВД страны призвало жителей Триполи оставаться в своих домах", - сообщил арабский телеканал Al Mayadeen.

Стрельба продолжилась на следующий день. На улицах спецназ и армия на военной технике. Кто-то видел даже танки. В Триполи введен комендантский час, а спасательные службы перешли на режим повышенной готовности.

Принимавший международные рейсы аэропорт Триполи был закрыт, а прибывающие самолеты перенаправляли в соседнюю Мисурату. В связи с развернувшимися событиями ряд делегаций отменили свои вылеты и остались в Ливии.

Все закончилось так же внезапно, как и началось. Министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ), которое контролирует восточную часть Ливии, заявило о завершении военной операции.

"Министерство обороны объявляет о прекращении огня на всех линиях фронта в Триполи. Регулярная армия в координации с соответствующими органами безопасности приняла необходимые меры для обеспечения спокойствия", - говорится в официальном заявлении силового ведомства.

Что же произошло в Триполи

Столкновения в Триполи начались после того, как в штабе 444-й бригады был убит один из влиятельнейших полевых командиров западной части Ливии Абдельгани аль-Кикли.

"Кикли пригласили в штаб 444-й бригады для проведения переговоров. Но приглашение оказалось ловушкой", - рассказал корреспонденту "РГ" один из осведомленных источников в силовых ливийских ведомствах по имени Ахмад.

Офицер пояснил, что в последние годы Кикли проявлял активность за пределами военных границ. Он занялся политикой. Кроме того, его интересы начали распространяться на телекоммуникационную и банковскую сферу. И тем самым полевой командир перешел дорогу премьер-министру Правительства национального единства Абдулхамиду Дбейде.

В декабре прошлого года Кикли создал Аудиторский комитет и занялся контролем расходов государственного бюджета. И это стало последней каплей терпения для триполийского премьера.

Последние несколько месяцев Ливию сотрясали скандалы, связанные с перерасходом государственных средств. В публичной среде то и дело всплывали острые детали отдельных расходных статей, что немало подпортило репутацию Дбейбе.

Сразу после убийства Абдельгани аль-Кикли силовые структуры Правительства национального единства начали устанавливать контроль над теми районами Триполи, которые прежде удерживались Подразделением поддержки стабильности (SSA), они были подконтрольны ликвидированному полевому командиру.

Спецназ занял район Абу Салим, который раньше был оплотом Кикли. Его ближайшие соратники сопротивления оказывать не стали, а уехали из города.

Какие прогнозы

Сейчас ливийцы находятся в смятении. Некоторые из них говорят, что ликвидация Кикли приведет к некоторой стабильности. Полевой командир имел влияние на Центральный банк Ливии, однако теперь его сторонники потеряют свое влияние. Это позволит премьер-министру прозападного ПНЕ усилить свою власть в Триполи.

Вместе с тем, ряд ливийских политологов пророчат новую волну насилия и обострения ситуации в западной части Ливии, а она там крайне непростая.

Страна поделена на две части. Восток контролируется Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара. Западная часть Ливии удерживается Правительством национального единства (ПНЕ).

Опытный военачальник Халифа Хафтар показал себя крепким государственником и сумел стабилизировать ситуацию в восточной части страны. Противостоящее ему Правительство национального единства с такой задачей не справилось. Даже столица ПНЕ город Триполи находится под контролем различных группировок, которые время от времени конфликтуют друг с другом.

Эти группировки могут воспринять ликвидацию полевого командира Кикли, как сигнал в свой адрес, поскольку никто из них не может гарантировать собственную безопасность после случившегося.

С другой стороны, Дбейба может предложить им войти в структуру действующих силовых подразделений. И не исключено, что они примут это предложение.

В любом случае, складывающийся расклад усиливает позицию Дбейбы в Триполи. И возможно, поддерживающие его страны коллективного Запада даже перестанут пенять ему на несостоятельность.