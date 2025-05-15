Венгрия опровергла сообщения о сбитии украинского беспилотника

Министерство обороны Венгрии официально опровергло распространяющиеся в социальных сетях сообщения о том, что венгерские истребители якобы сбили украинский беспилотный летательный аппарат в районе города Ньиредьхаза на северо-востоке страны.

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Согласно заявлению оборонного ведомства, два истребителя JAS-39 Gripen были подняты в воздух в рамках плановой учебной тревоги, которая затем перешла в режим реального боевого дежурства. Поводом стало нештатное поведение частного планера Ventus 2A, который из-за сложных погодных условий отклонился от маршрута в сторону румынской границы в районе Ченгера, а затем начал возвращаться в направлении Ньиредьхазы.

После установления контроля над ситуацией и сопровождения планера венгерские истребители благополучно вернулись на свою базу в Кечкемете. Венгерские власти подчеркивают, что инцидент не имел никакого отношения к украинским беспилотникам или каким-либо военным действиям.

Напомним, что издание Magyar Hirlap со ссылкой на источник в разведке написало о сбитии украинского беспилотника в приграничной зоне между Венгрией и Украиной венгерскими силами ПВО.

Ранее сообщалось, что Литва резко увеличивает военные расходы до рекордных 6% ВВП.