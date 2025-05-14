Венгрия сбила украинский беспилотник

Силы ПВО Венгрии сбили украинский беспилотник в районе границы между двумя странами. Как сообщила газета Magyar Hirlap, власти страны подозревают, что аппарат мог использоваться украинскими спецслужбами в разведывательных целях.

По сведениям издания, беспилотник был обнаружен радаром в воздушном пространстве Венгрии. Согласно источникам в разведке, инцидент является частью многомесячной войны секретных служб Украины и Венгрии, отметила Magyar Hirlap.

Газета уточнила, что инцидент произошел на прошлой неделе, но о нем стало известно только сейчас. Никаких официальных заявлений со стороны правительства Венгрии на этот счет не было.

В то же время известно, что Украина использует БПЛА для наблюдения за границей и выявления нарушителей. В любом случае, как отмечает Magyar Hirlap, эти события приобретают особое значение в свете шпионского скандала между двумя странами.

Венгрия направила танки к украинской границе

9 мая Служба безопасности Украины объявила о задержании двух человек, обвинив их в работе на венгерскую военную разведку в Закарпатье. После этого Венгрия выслала двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште, а Украина ответила высылкой двух венгерских дипломатов из Киева.