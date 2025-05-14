ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Константиновки

Российские войска наступают в трех направлениях к юго-западу от Константиновки, используя оперативный маневр "распускающийся цветок".

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Суть приема в разведке боем на разных направлениях и наступлении там, где оборона противника слабее всего.

"За крайнюю неделю были нащупаны серьезные бреши в обороне врага. Ситуация для нас очень благоприятная, стальные штурмовики продвигаются каждый день", - пишет военный блогер Алексей Воевода.

Подобное продвижение ВС РФ использовали после освобождения города Очеретино - отсюда и название. Быстрота наступления не позволяет противнику серьезно окопаться - штурмовики влетают в населенные пункты буквально на плечах у врага.

Перерезав в нескольких метах трассе Покровск-Константиновка, российские подразделения наступают в трех направлениях: на запад через Малиновку, на север через Новоаленовку и на восток вдоль трассы Александрополь-Романовка.

"На данный момент ситуация еще лучше, чем на карте", - добавил Воевода.

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