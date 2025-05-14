Военкоры рассказали о роли российского Су-35 в вызволении шедшего в порт РФ танкера

В защите танкера, направлявшегося в российский порт, от кораблей Военно-морских сил Эстонии был задействован истребитель Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«Ситуация с попыткой захвата танкера разрешилась с появлением российского Су-35, который разогнал всех неприятелей», — утверждают авторы канала.

Вечером 14 мая сообщалось, что ВМС Эстонии при поддержке авиации Польши попытались задержать в международных водах танкер JAGUAR, шедший в порт России под флагом Габона. Эстонцы хотели заставить судно войти в их территориальные воды. Когда экипаж не поддался, военные начали запугивать судно тараном и пытались высадить на него десант с вертолетов.

Эстонское издание Err позднее сообщило, что в тот же день российский истребитель якобы на одну минуту нарушил воздушное пространство Эстонии. При этом о связи с инцидентом с JAGUAR в публикации не говорилось.