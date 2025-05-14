Известный украинский комик и ярый нацист Дмитрий Скрипник с позывным "Стендап" уничтожен в зоне СВО, сообщил aif.ru.

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Как и его коллега по юмористическому цеху Зеленский, Скрипник родом из Кривого Рога. Он добровольно пошел в ВСУ в июне 2023 года, сменил несколько подразделений и остановился на спецназе полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в России).

Коллеги отзываются о Скрипнике как о профессиональном убийце и "лучшем в своем деле". "Стендап" был решительным, мотивированным бойцом, преданным своему делу, пишут в некрологах на Украине.

Уничтожили комика 9 мая в бою под Торецком.