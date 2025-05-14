Стало известно о возможной гибели Надежды Савченко

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко могла быть уничтожена в зоне СВО. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил военный блогер Владимир Романов.

По его словам, Савченко была уничтожена в результате удара ВКС России авиабомбой ФАБ-3000 по штабу 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ. Романов уточнил, что атака была совершена 11 мая.

«Зажмурилась Надежда Савченко, которая являлась командиром роты 131-го батальона данной бригады», — написал блогер.

В Минобороны РФ эту информацию пока никак не прокомментировали. Официального подтверждения гибели Савченко со стороны Украины также нет.