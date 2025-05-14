В Госдуме назвали направления, на которых ВС РФ могут начать наступление

Вооруженные силы России могут начать наступление сразу на нескольких направлениях, включая Донецкую народную республику, Сумскую и Днепропетровскую области Украины. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, РФ может «в самом деле готовить грандиозный план, который может всех удивить».

«Это может быть и Сумская и Днепропетровская области, и ДНР. Тактической фантазией, судя по операции "Труба", наша армия обладает неплохой, и враг может ее ожидать даже из водопроводного крана», — сказал Журавлев.

Он отметил, что украинская разведка активно отслеживает открытые источники, поэтому разглашение направлений является недопустимым. При этом Журавлев указал, что ВС РФ уже существенно ослабили оборону противника в Донбассе и готовы использовать фактор внезапности. В связи с этим, по мнению депутата, российские военные могут выбрать в качестве участков наступления регионы, которые уже деморализованы и уязвимы для прорыва.