В Германии раскритиковали засекреченные поставки оружия Украине

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель раскритиковала засекреченные поставки оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вайдель, граждане Германии должны знать, что входит в поставки оружия Украине, но у них нет такой возможности, так как в данный момент содержание пакетов немецкой военной помощи засекречено. Она также добавила, что Берлин может отправить Украине крылатые ракеты Taurus, что стало бы эскалацией конфликта и затягиванием в него Германии.

«Если бы все шло по-вашему, о поставках оружия Украине вообще перестали бы говорить публично. Значит ли это, что вы хотите тайно и тихой сапой поставить Киеву крылатые ракеты Taurus? И таким образом способствовать эскалации войны на Украине и сделать Германию мишенью? Граждане имеют право знать, что вы планируете, — но у вас нет ответов», — заявила Вайдель канцлеру Фридриху Мерцу.

Помимо этого она также заявила, что новое правительство Мерца является «правительством разжигания войны и сохранения собственной власти».

«Ястребы в ваших собственных рядах все еще разглагольствуют, совершенно оторванные от реальности, о победе Украины над Россией — при этом не уточняя, что без третьей мировой войны этого не добиться, а с третьей мировой — тем более. А вы сами терпите неудачу как в Вашингтоне, так и в Москве со своими инициативами, которые должны якобы имитировать европейское лидерство», — добавила она.

Ранее Мерц заявил, что Германия планирует создать самую сильную армию в Европе.