Российский Су-35 помешал Эстонии задержать шедший в Россию танкер

Эстонские военные предприняли попытку захватить нефтяной танкер под флагом Габона в Балтийском море, следовавший в российский порт. Об этом сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Инцидент завершился вмешательством российского истребителя Су-35, после чего эстонский флот покинул район происшествия.

«Эстонский флот пытался захватить в Балтийском море нефтяной танкер под флагом Габона, который следовал в российский порт», — передают авторы канала.

Отмечается, что экипаж танкера отказался впустить эстонских военнослужащих на борт. После этого на место инцидента прибыл российский истребитель Су-35, что вынудило эстонские корабли прекратить попытки досмотра и покинуть район.

Танкер следовал в один из российских портов для выгрузки нефти. Экипаж судна действовал согласно международному морскому праву, не нарушая установленных правил. В результате вмешательства российских военно-воздушных сил конфликт был исчерпан без применения силы и задержек в движении судна.

Ранее в Балтийском море уже возникали инциденты с танкерами, перевозящими российскую нефть. Так, у берегов Финляндии судно едва не село на мель, но было своевременно предупреждено местными службами.