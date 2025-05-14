Власти Украины объявили о срочной эвакуации городов Дружковка и Лиман на северо-западе ДНР. К ним приближаются российские войска, пишут "Военкоры Русской весны".

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Дружковка и Лиман (до 2016 года - Красный Лиман) окаймляют с юга и севера агломерацию Краматорск-Славянск, превращенную ВСУ в мощный укрепрайон.

Дружковка находится на острие атаки подразделений ВС РФ, наступающих от Артемовска. Обойдя Часов Яр, бои в котором продолжаются, штурмовые подразделения движутся на запад.

От Дружковки их отделяют 20 километров полей с редкими населенными пунктами.

Гарнизону ВСУ в Лимане опасность угрожает с северо-востока, где российские силы зашли в село Заречное, отстоящее от города на 10 километров. И, опять же, это почти сплошь поля.

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Лиман является крупным железнодорожным узлом, обслуживающим направления на Славянск и Харьков.

В Дружковке находится крупнейший на пространстве СНГ метизный завод, специализирующийся на выпуске машиностроительного и железнодорожного крепежа.