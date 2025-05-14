Военкор сообщил о начале битвы за Славянск
В районе Славянска Донецкой народной республики начались активные боевые действия. Об этом сообщает военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.
По его словам, предвестником начала более масштабных боевых действий является эвакуация из Дружковского и Лиманского районов.
«Ждем визита Зеленского, хотя бы в Краматорск - обязательное мероприятие перед сдачей. Напомню, что Славянско-Краматорская агломерация - крупнейшая на Донбассе», — сообщил военкор.