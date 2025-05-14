В США сделали заявление об «Орешнике»

Автор издания National Interest заявил, что у стран Запада нет серьезной защиты от российской ракеты «Орешник».

По словам автора статьи, против «Орешника» почти нет серьезной защиты, поскольку это гиперзвуковая ракета. В публикации также говорится о том, что единственное западное оружие, которое могло бы перехватить российскую ракету, это американская система ПВО THAAD. Впрочем, эта система, по мнению автора National Interest, плохо себя показала во время конфликта на Ближнем востоке.

«Российские гиперзвуковые виды вооружений несравненно более продвинутые, чем ракеты хуситов», — сказано в статье.

Напомним, что 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил о запуске «Орешника» по военному объекту в Днепропетровске.