Стало известно, как ВСУ защищают свои дроны от таранов

Украинские военные начали устанавливать сетки на свои беспилотники различных типов для защиты лопастей от тарана российских дронов-перехватчиков. Видео опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

На кадрах квадрокоптер летит в районе линии фронта. На аппарате хорошо заметна металлическая решетка. Она не мешает винтам вращаться, защищает устройство от ударов сверху.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В общей сложности, по данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции сбиты 57 106 беспилотных летательных аппаратов различных типов.