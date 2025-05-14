Фидан и Сибига обсудили прекращение огня на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил со своим коллегой из Украины Андреем Сибигой возможное прекращение огня между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча дипломатов прошла в Анталье. Отмечается, что во время переговоров стороны обсудили усилия Турции по урегулированию конфликта.

«В ходе встречи обсуждались усилия по установлению режима прекращения огня и устойчивого мира между Украиной и Россией. Министр Фидан отметил, что Турция готова оказать всевозможную поддержку, включая посредничество и проведение переговоров, для достижения мира», — сообщает турецкий МИД.

Ранее в МИД Турции не стали раскрывать, каким будет формат возможных переговоров в Стамбуле.