Мерц пригрозил сделать немецкую армию сильнейшей в Европе

ФРГ обеспечит свою армию всем необходимым финансированием, чтобы сделать ее самой сильной в Европе. Об этом в ходе выступления в немецком парламенте заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Трансляция велась на официальном сайте бундестага.

© Московский Комсомолец

Федеральное правительство предоставит все финансовые ресурсы, необходимые бундесверу, чтобы стать сильнейшей армией в Европе в общепринятом смысле, поделился подробностями политик.

Коалиционное правительство уже одобрило реформу бюджетных ограничений, которая позволит вывести часть расходов на военные нужды из-под действия «долгового тормоза» (запрет тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает).

Ранее генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что немецкая армия должна быть полностью готова к участию в потенциальном конфликте к 2029 году. Отвечая на вопрос о причине выбора данного срока, военный сослался на угрозу якобы возможного нападения Российской Федерации на какую-либо из стран Североатлантического альянса в этом году.