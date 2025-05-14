Германия создаст самую сильную армию в Европе

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе выступления в Бундестаге в среду, 14 мая, сделал ряд программных заявлений. В частности, он пообещал, что его правительство выделит Бундесверу необходимое финансирование, пишет Tagesspiegel.

Глава правительства отметил, что усиление Бундесвера стоит для кабмина на первом месте. Он добавил, что в дальнейшем власти ФРГ предоставят все финансовые ресурсы, необходимые Бундесверу для того, чтобы стать самой сильной конвенциональной армией в Европе.

«Наша цель — Германия и Европа, которые вместе настолько сильны, что нам никогда не придется использовать наше оружие. Мы возьмем на себя больше ответственности за это в рамках НАТО и Европейского Союза», — подчеркнул Мерц.

По его словам, «сила отпугивает, а слабость провоцирует агрессию».

Канцлер заметил, что многие молодые люди желают взять на себя ответственность за Германию, ее обороноспособность и безопасность. Он добавил, что правительство всецело пойдет им навстречу, позволит реализовать мечты о военное службе.